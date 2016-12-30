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Сергей Боровский: «У «Динамо» цели могут быть только одни. Более конкретно поговорим после сборов. А так, естественно, это Кубок»
31.12.2016 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский назвал цели на следующий сезон.
– Нас ждет действительно интересный чемпионат с точки зрения борьбы главных тренеров.
– Да. Вернулись Кубарев, Журавель. Очень здорово выглядел «Витебск», который должен прибавить. Естественно, это и призовая тройка. «Минск», хоть и разбегается, Криушенко, Яромко… Этот год будет очень интересным. Да, может быть не настолько интересен, как чемпионат Англии, но с точки зрения тактических наработок, я думаю, здесь будет на что посмотреть.
– Какие планы у команды на межсезонье?
– Два сбора пройдут в Турции, это февраль и первая неделя марта. Первый сбор проведем в Минске. Условий, тех, что нам необходимы, нет, поэтому будем выжимать максимум из того, что имеем.
К сожалению, для футбола у нас в Минске условий мало. Манеж больше заточен на детский футбол, а других площадок у нас нет. Втягивающий период менее интенсивный, а проводить такие тренировки на морозе чревато простудой. Поэтому будем добирать неспецифическими работами. В Минске планируем сыграть два спарринга, скорее всего – это «Крумкачы» и «Городея».
– Какие цели озвучиваются руководством?
– У «Динамо» цели могут быть только одни. Более конкретно можно будет говорить после сборов, когда будет видно, на что готова команда. А так, естественно, это Кубок. Любая команда, оставшаяся в весенней стадии, хочет этого, и любая команда будет бороться.
Чемпионат? Что может быть здесь еще, кроме борьбы с БАТЭ? Конкуренция в этом году будет большая: Брест заявляет о своих амбициях, «Шахтер», Жодино, «Витебск» будет сильнее... Главное, быть готовыми к поставленным задачам, – заявил Боровский.
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Сергей Боровский: «У «Динамо» цели могут быть только одни. Более конкретно поговорим после сборов. А так, естественно, это Кубок»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский назвал цели на следующий сезон.
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