Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский назвал цели на следующий сезон.

– Нас ждет действительно интересный чемпионат с точки зрения борьбы главных тренеров.

– Да. Вернулись Кубарев, Журавель. Очень здорово выглядел «Витебск», который должен прибавить. Естественно, это и призовая тройка. «Минск», хоть и разбегается, Криушенко, Яромко… Этот год будет очень интересным. Да, может быть не настолько интересен, как чемпионат Англии, но с точки зрения тактических наработок, я думаю, здесь будет на что посмотреть.

– Какие планы у команды на межсезонье?

– Два сбора пройдут в Турции, это февраль и первая неделя марта. Первый сбор проведем в Минске. Условий, тех, что нам необходимы, нет, поэтому будем выжимать максимум из того, что имеем.

К сожалению, для футбола у нас в Минске условий мало. Манеж больше заточен на детский футбол, а других площадок у нас нет. Втягивающий период менее интенсивный, а проводить такие тренировки на морозе чревато простудой. Поэтому будем добирать неспецифическими работами. В Минске планируем сыграть два спарринга, скорее всего – это «Крумкачы» и «Городея».

– Какие цели озвучиваются руководством?

– У «Динамо» цели могут быть только одни. Более конкретно можно будет говорить после сборов, когда будет видно, на что готова команда. А так, естественно, это Кубок. Любая команда, оставшаяся в весенней стадии, хочет этого, и любая команда будет бороться.

Чемпионат? Что может быть здесь еще, кроме борьбы с БАТЭ? Конкуренция в этом году будет большая: Брест заявляет о своих амбициях, «Шахтер», Жодино, «Витебск» будет сильнее... Главное, быть готовыми к поставленным задачам, – заявил Боровский.