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НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» – «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» сыграет с «Клипперс» и другие матчи
31.12.2016 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА один из лидеров Запада «Хьюстон» примет «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сыграет с потерпевшими пять поражений подряд «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» – «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» сыграет с «Клипперс» и другие матчи
В субботу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА один из лидеров Запада «Хьюстон» примет «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сыграет с...
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