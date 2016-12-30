﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» – «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» сыграет с «Клипперс» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» – «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

31.12.2016 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В субботу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА один из лидеров Запада «Хьюстон» примет «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сыграет с потерпевшими пять поражений подряд «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Сакраменто – Мемфис
Дата проведения
1 января, 01.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

 

Чикаго – Милуоки
Дата проведения
1 января, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

 

Шарлотт – Кливленд
Дата проведения
1 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

 

Хьюстон – Нью-Йорк
Дата проведения
1 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

 

Юта – Финикс
Дата проведения
1 января, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

 

Оклахома-Сити – Клипперс
Дата проведения
1 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА один из лидеров Запада «Хьюстон» примет «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сыграет с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Реал» и «Барселона» интересуются Дибалой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика