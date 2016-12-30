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«Челси» одержал 13 побед подряд в АПЛ и повторил рекорд «Арсенала»

31.12.2016 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 19-го тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» победил «Сток Сити» (4:2).

Таким образом, команда Антонио Конте выиграла 13-й матч подряд, улучшила клубный рекорд и повторила достижение «Арсенала» сезона-2001/02.

«Арсеналу» принадлежит рекорд лиги по числу побед подряд (14). Клуб выиграл стартовый матч следующего сезона.

 

 
 
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В матче 19-го тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» победил «Сток Сити» (4:2).

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