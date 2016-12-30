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Анатолий Капский: «На праздничном банкете жены некоторых игроков БАТЭ говорили тренеру, что тот не разбирается в футболе»

31.12.2016 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель БАТЭ Анатолий Капский рассказал о поведение некоторых жен футболистов клуба.

«В последнее время у нас появилось много людей, которые приходят в БАТЭ, потому что здесь хорошие финансовые условия. Дожили до того, что на праздничном банкете жены некоторых футболистов говорили тренеру, что тот не разбирается в футболе. Все из-за того, что это тренер не ставит их мужей в состав. Это нормально?

Хочу, чтобы у нас больше времени было на созидание, на работу, а не на распри. В первую очередь каждый из нас должен спрашивать с себя: почему что-то не получилось. А уже потом спрашивать с других», – сказал Капский.

 
 
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Руководитель БАТЭ Анатолий Капский рассказал о поведение некоторых жен футболистов клуба.

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