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Анатолий Капский: «На праздничном банкете жены некоторых игроков БАТЭ говорили тренеру, что тот не разбирается в футболе»
31.12.2016 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель БАТЭ Анатолий Капский рассказал о поведение некоторых жен футболистов клуба.
«В последнее время у нас появилось много людей, которые приходят в БАТЭ, потому что здесь хорошие финансовые условия. Дожили до того, что на праздничном банкете жены некоторых футболистов говорили тренеру, что тот не разбирается в футболе. Все из-за того, что это тренер не ставит их мужей в состав. Это нормально?
Хочу, чтобы у нас больше времени было на созидание, на работу, а не на распри. В первую очередь каждый из нас должен спрашивать с себя: почему что-то не получилось. А уже потом спрашивать с других», – сказал Капский.
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Анатолий Капский: «На праздничном банкете жены некоторых игроков БАТЭ говорили тренеру, что тот не разбирается в футболе»
Руководитель БАТЭ Анатолий Капский рассказал о поведение некоторых жен футболистов клуба.
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