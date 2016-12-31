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Спорт-2016: Олимпиада, мамы Даша и Вика, мимо Лиги чемпионов
01.01.2017 11:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Максим Костьян, Sputnik.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Рио-де-Жайнеро, чемпионат мира по хоккею, биатлонный Кубок мира и многие другие события традиционно не обошлись в этом году без белорусских спортсменов. Правда, в некоторых состязаниях представители Беларуси обошлись без медалей. Несмотря на отсутствие ожидаемых наград в ряде дисциплин, спортивные чиновники оценили 2016-й год как вполне удовлетворительный. Вспоминаем, где что взяли и где упустили.
Бразильские Игры
© flickr.com/ НОК Беларуси
Их могло бы быть и больше,
А пока поблагодарим: Владислава Гончарова, Дарью Наумову, Вадима Стрельцова, Марию Мамошук, Ивана Тихона, Джавита Гамзатова, Ибрагима Саидова, Александру Герасименю, Маргариту Махневу, Надежду Лепешко, Ольгу Худенко, Марину Литвинчук.
Паралимпийские игры по накалу страстей ничем не уступали Олимпиаде и даже превзошли по количеству наград — десять. Кроме
Но не только спортивными достижениями Игоря Бокия Беларусь вписала свое имя в летопись соревнований:
Хоккейные баталии
Не все гладко обстояло у Беларуси в этом году на льду.
© Sputnik / Виктор Толочко
Единственным светлым пятном стали юниорская и молодежная сборные Беларуси, пробившиеся в элитный дивизион.
На клубном уровне — в КХЛ — минское "Динамо" (базовый клуб для сборной) выглядит довольно не плохо. Дружина Крэйга Вудкрофта занимает пятое место на Западе и претендует на плей-офф.
Разочарование от БАТЭ и сборной
Футбол традиционно слабое и больное место белорусского спорта. В этом году в это место били много и часто, причем сами себе.
© Sputnik / Виктор Толочко
У сборной дела не лучше. Понятно, что чемпионат Европы наши футболисты как и мы смотрели по телевизору, хотя был шанс пробиться на мундиаль-2018 в России. Но осенний этап отборочного раунда, несмотря на боевое начало (ничья с французами), дальше были только разочарования. "Белыя крылы" проиграли голландцам и болгарам, сыграли вничью с Люксембургом. Все это заставило руководство АБФФ пойти на непопулярные меры и снизить зарплаты главному тренеру Александру Хацкевичу.
Чувство разочарования вызвала и
Бездорожье — наше все
Автоспортивную Беларусь во всем мире в 2016-м представляла гоночная команда Минского автозавода — "МАЗ-СПОРТавто". И хотя "Дакар-2016" выдался, наверное, самым неудачным для заводчан —
К новому "Дакару" МАЗовцы подготовились основательно — обновили состав команды, посадив за руль уже обкатанного на "Шелковом пути" чемпиона по дрифту Алексея Вишневского. Также значительные изменения претерпело техническое оснащение белорусских камионов — в них даже впервые появились кондиционеры. А на недавней
Счастливые родители
Яркими моментами в уходящем спортивном году стали рождения детей у известных белорусских спортсменов.
© Sputnik / Виктор Толочко
19 декабря
27 декабря впервые отцом стал полузащитник сборной Беларуси по футболу Александр Глеб —
А уже в следующем году
Беларусь спортивная
В уходящем году Беларусь приняла более 70 соревнований международного уровня, среди которых
Кроме этого Минск в 2016-м принял CEO Конференция глав Европейских атлетических ассоциаций, 19-я Генеральная ассамблея Европейской федерации парусного спорта, а также
© Sputnik / Виктор Толочко
К слову, и будущий год будет богат на международные турниры. В декабре Совмин утвердил список спортивных мероприятий — всего более 70. В частности, Кубок мира по шорт-треку, традиционная "Гонка легенд" в Раубичах, континентальный кубок по дзюдо "Минск-2017" среди мужчин и женщин, Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу, этап Кубка мира по прыжкам на батуте, чемпионат Европы по самбо и боевому самбо, чемпионат мира по муай-тай и другие.
Подводя итог уходящему спортивному году, хочется сказать, что хоть и было в нем мало медалей, но гораздо больше в нем был положительных эмоций, благодаря нашим спортсменам.
Болеем за Беларусь в 2017-м!
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Уходящий год был более чем богат на спортивные мероприятия, где Беларусь заявила о себе в полный голос, но и могла и еще громче. Sputnik подвел итоги спортивного...
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