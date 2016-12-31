Максим Костьян, Sputnik.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Рио-де-Жайнеро, чемпионат мира по хоккею, биатлонный Кубок мира и многие другие события традиционно не обошлись в этом году без белорусских спортсменов. Правда, в некоторых состязаниях представители Беларуси обошлись без медалей. Несмотря на отсутствие ожидаемых наград в ряде дисциплин, спортивные чиновники оценили 2016-й год как вполне удовлетворительный. Вспоминаем, где что взяли и где упустили.

Бразильские Игры

Лето-2016 прошло полностью под знаком Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро . Беларусь на ОИ представляло рекордно малое количество спортсменов, однако некоторым из них удалось сделать невозможное: впервые государственный гимн играл в финале соревнований по прыжкам на батуте — золото Владислава Гончарова , а 40-летний Иван Тихон доказал всему миру, что он один из сильнейших метателей молота на планете , белорусские борцы доказали, что отечественная школа возродилась и готова вступать в схватки за медали. В итоге белорусы заняли 40-е место в медальном зачете с девятью медалями.



© flickr.com/ НОК Беларуси Лукашенко наградил спортсменов за участие в ОИ и Евроиграх

Их могло бы быть и больше, пусти Международная федерация гребли на байдарках и каноэ мужскую сборную на соревнования , медали могли быть и у велогонщика Василия Кириенко , теннисиста Владимира Самсонова , марафонской бегуньи Ольги Мазуренок, легкоатлеток Марины Арзамосовой и Алины Талай. Но на нет и суда нет.

А пока поблагодарим: Владислава Гончарова, Дарью Наумову, Вадима Стрельцова, Марию Мамошук, Ивана Тихона, Джавита Гамзатова, Ибрагима Саидова, Александру Герасименю, Маргариту Махневу, Надежду Лепешко, Ольгу Худенко, Марину Литвинчук.

Паралимпийские игры по накалу страстей ничем не уступали Олимпиаде и даже превзошли по количеству наград — десять. Кроме шести золотых и одной бронзовой наград Игоря Бокия по одному золоту завоевали пловец Владимир Изотов и фехтовальщик-колясочник Андрей Праневич , еще одна бронза на счету метателя копья Александра Трипутя . В итоговом медальном зачете Паралимпиады-2016 Беларусь заняла 19-е место.

Но не только спортивными достижениями Игоря Бокия Беларусь вписала свое имя в летопись соревнований: на церемонии открытия наша делегация в знак солидарности с отстраненными россиянами пронесла по стадиону "Маракана" флаг РФ . Об этом еще долго говорили в спортивных и около спортивных кругах, тема поднималась даже на уровне глав государств. За свой поступок Андрей Фомочкин получил квартиру в Москве .

Хоккейные баталии

Не все гладко обстояло у Беларуси в этом году на льду. Чемпионат мира по хоккею в Москве и Санкт-Петербурге команда Дэйва Льюиса провела из рук вон плохо, едва не покинув элитный дивизион. Затем домашняя квалификация на зимние Игры-2018 в Пхенчхане , где в финале хозяева уступили словенцам в серии буллитов (2:3). После турнира президент Александр Лукашенко заметил, что лучше было проиграть, чем с такой игрой ехать на Олимпиаду .



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко о белорусском хоккее: надо перенять опыт канадцев

Единственным светлым пятном стали юниорская и молодежная сборные Беларуси, пробившиеся в элитный дивизион.

На клубном уровне — в КХЛ — минское "Динамо" (базовый клуб для сборной) выглядит довольно не плохо. Дружина Крэйга Вудкрофта занимает пятое место на Западе и претендует на плей-офф.

Разочарование от БАТЭ и сборной

Футбол традиционно слабое и больное место белорусского спорта. В этом году в это место били много и часто, причем сами себе. Борисовский БАТЭ впервые с сезона-2012/13 "пролетел" мимо Лиги Чемпионов , а затем и мимо Лиги Европы . Но за то "желто-синие" стали 13-кратными чемпионами страны .



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь в конце года не потеряла позиций в рейтинге ФИФА

У сборной дела не лучше. Понятно, что чемпионат Европы наши футболисты как и мы смотрели по телевизору, хотя был шанс пробиться на мундиаль-2018 в России. Но осенний этап отборочного раунда, несмотря на боевое начало (ничья с французами), дальше были только разочарования. "Белыя крылы" проиграли голландцам и болгарам, сыграли вничью с Люксембургом. Все это заставило руководство АБФФ пойти на непопулярные меры и снизить зарплаты главному тренеру Александру Хацкевичу. Специалист на эти условия не согласился и покинул расположение сборной . Нового тренера должны выбрать совсем скоро, претендентов на вакантное место по крайней мере должны назвать после Нового года .

Чувство разочарования вызвала и история с договорными матчами в белфутболе . Оказалось, что действует целая схема, в которой замешаны и иностранные граждане. А цена вопроса доходила до десятков тысяч долларов.

Бездорожье — наше все

Автоспортивную Беларусь во всем мире в 2016-м представляла гоночная команда Минского автозавода — "МАЗ-СПОРТавто". И хотя "Дакар-2016" выдался, наверное, самым неудачным для заводчан — два из трех МАЗов сошли с дистанции по техническим причинам , а "быстрая техничка" финишировала лишь 25-й , — команда собралась с силами и неплохо показала себя на "Шелковом пути", завершив гонку, которую даже "аксакалы" ралли-рейдов признали не менее тяжелой, чем "Дакар", в десятке лучших всеми тремя машинами .

К новому "Дакару" МАЗовцы подготовились основательно — обновили состав команды, посадив за руль уже обкатанного на "Шелковом пути" чемпиона по дрифту Алексея Вишневского. Также значительные изменения претерпело техническое оснащение белорусских камионов — в них даже впервые появились кондиционеры. А на недавней пресс-конференции в Минске новый руководитель команды и по совместительству пилот одного из грузовиков Сергей Вязович упомянул о новой тактике, которую выработала команда для очередной погони за "золотым бедуином". Говоря о планах на "Дакар-2017" Вязович не захотел давать определенных прогнозов, однако выразил желание когда-нибудь в полном составе опередить признанных лидеров ралли-рейда — россиян из "КАМАЗ-МАСТЕР".

Счастливые родители

Яркими моментами в уходящем спортивном году стали рождения детей у известных белорусских спортсменов. 1 октября трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева родила дочь Ксению . К слову, она уже вовсю готовится выйти на старт — болельщики с нетерпением ждут ее увидеть в Обехорфе на четвертом этапе Кубка мира.



© Sputnik / Виктор Толочко Глеб не планирует завершать карьеру футболиста после рождения ребенка

19 декабря о рождении сына рассказала экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко . Теннисистка назвала сына Лео Александр. Она тоже, кстати, не намерена завязывать со спортивной карьерой и не так давно заявила, что выйдет на корт в 2018 году в Брисбене (Австралия) .

27 декабря впервые отцом стал полузащитник сборной Беларуси по футболу Александр Глеб — жена Светлана родила ему дочь . Малышку назвали Сашей.

А уже в следующем году стоит ждать пополнения в семье у биатлонистки Анастасии Киннунен (Дуборезовой) .

Беларусь спортивная

В уходящем году Беларусь приняла более 70 соревнований международного уровня, среди которых Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи , биатлонный фестиваль "Гонка легенд" , международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного Александра Медведя, этап Кубка мира по художественной гимнастике, чемпионат Европы по конькобежному спорту и другие.

Кроме этого Минск в 2016-м принял CEO Конференция глав Европейских атлетических ассоциаций, 19-я Генеральная ассамблея Европейской федерации парусного спорта, а также 45-я Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов . На последней было решено провести вторые Европейские игры-2019 в белорусской столице.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков: Беларусь проведет Евроигры-2019 на достойном уровне

К слову, и будущий год будет богат на международные турниры. В декабре Совмин утвердил список спортивных мероприятий — всего более 70. В частности, Кубок мира по шорт-треку, традиционная "Гонка легенд" в Раубичах, континентальный кубок по дзюдо "Минск-2017" среди мужчин и женщин, Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу, этап Кубка мира по прыжкам на батуте, чемпионат Европы по самбо и боевому самбо, чемпионат мира по муай-тай и другие.

Подводя итог уходящему спортивному году, хочется сказать, что хоть и было в нем мало медалей, но гораздо больше в нем был положительных эмоций, благодаря нашим спортсменам.

Болеем за Беларусь в 2017-м!