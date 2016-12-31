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Юрген Клопп: «Наши моменты были получше. Мы забили классный гол «Манчестер Сити»
01.01.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«Нужно отметить класс
Было сложно, мы не могли создать большого количества шансов. Мы защищались действительно хорошо и забили классный гол. Вероятно, наши моменты были получше.
Во втором тайме мы много теряли мяч – это большая проблема для нас, хотя я не знаю, были ли у них реальные возможности забить.
Знаю, что многие говорят о нашей защите, но игра в обороне – это не сухие матчи, а работа команды. Матчи без пропущенных голов – конечный продукт.
Думаю, по нашим воротам бьют реже всего в лиге. Сегодня уровень концентрации был выдающимся. Меня не беспокоит критика нашей обороны», – сказал Клопп.
Sports.ru проводил
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе в матче 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0).
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