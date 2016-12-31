|
Анатолий Капский: «Я вообще человек-наркоман, только наркотик у меня свой – работа»
01.01.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал о том, как отдается работе, а также о своих приметах.
– Я вообще человек-наркоман, только наркотик у меня свой. Мой наркотик — это работа. Так или иначе, когда работаешь, получаешь удовольствие. Когда прихода удовольствия нет, то, честно говоря, наступает опустошение.
Для того, чтобы ездить на работу в Борисов, проживающий в Минске Капский просыпается в пять утра.
– В 2015 году было много моментов (да и в ушедшем их хватало), когда ты и трех часов не спишь. Формально-то спишь, но не спится. Ты пашешь-пашешь, но не получается. Конечно, есть много вещей, которые от нас не зависят. Но где-то что-то не доделали в свое время. Кризисы – это плохо. Плохо для человека, плохо для семей. Но они отрезвляют во многом, – сказал Капский в эфире телеканала «Беларусь-5».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал о том, как отдается работе, а также о своих приметах.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии