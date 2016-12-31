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Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament. Юношеская сборная Беларуси вышла в финал
01.01.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские юноши вышли в финал престижного международного турнира, ежегодно проводимого в Калгари (Канада) с 26 декабря по 1 января.
Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament
Четвертьфинал
Беларусь U-17 – Red Deer Optimist Chiefs 4:0 – (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 8 Михальчук (Сапего), ГБ
2:0 – 32 Филяев (Соловьев, Ажгирей)
3:0 – 37 Сапего (Крылович, Саврицкий)
4:0 – 49 Михальчук (Межейников)
Полуфинал
Беларусь U-17 – Cariboo Cougars – 5:4 OT (1:1, 3:1, 0:2, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 13 Сапего (Пархоменко)
1:1 – 15 Томас (Флорис, 14.56)
2:1 – 21 Сапего (Саврицкий, Филяев), ГБ
3:1 – 27 Ковалев (Колячонок, Пархоменко), ГБ
3:2 – 28 Саттон (Гервайс), ГБ
4:2 – 30 Некрасов (Ажгирей)
4:3 – 43 Мейсер (Саттон)
4:4 – 56 Флорис (Малгурис)
5:4 – 61 Саврицкий
Финальный матч сборная Беларуси проведет в ночь с 1 на 2 января в 02:00 по минскому времени. Посмотреть поединок можно на
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Белорусские юноши вышли в финал престижного международного турнира, ежегодно проводимого в Калгари (Канада) с 26 декабря по 1 января.
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