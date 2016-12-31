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Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament. Юношеская сборная Беларуси вышла в финал

01.01.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские юноши вышли в финал престижного международного турнира, ежегодно проводимого в Калгари (Канада) с 26 декабря по 1 января.

Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament

Четвертьфинал

Беларусь U-17 – Red Deer Optimist Chiefs 4:0 – (1:0, 2:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 – 8 Михальчук (Сапего), ГБ

2:0 – 32 Филяев (Соловьев, Ажгирей)

3:0 – 37 Сапего (Крылович, Саврицкий)

4:0 – 49 Михальчук (Межейников)

Полуфинал

Беларусь U-17 – Cariboo Cougars – 5:4 OT  (1:1, 3:1, 0:2, 1:0)

Шайбы:

1:0 – 13 Сапего (Пархоменко)

1:1 – 15 Томас (Флорис, 14.56)

2:1 – 21 Сапего (Саврицкий, Филяев), ГБ

3:1 – 27 Ковалев (Колячонок, Пархоменко), ГБ

3:2 – 28 Саттон (Гервайс), ГБ

4:2 – 30 Некрасов (Ажгирей)

4:3 – 43 Мейсер (Саттон)

4:4 – 56 Флорис (Малгурис)

5:4 – 61 Саврицкий

Финальный матч сборная Беларуси проведет в ночь с 1 на 2 января в 02:00 по минскому времени. Посмотреть поединок можно на официальном сайте турнира.

 
 
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Белорусские юноши вышли в финал престижного международного турнира, ежегодно проводимого в Калгари (Канада) с 26 декабря по 1 января.

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