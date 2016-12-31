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Биатлонисты Лядов и Дюжев выведены из состава сборной Беларуси

01.01.2017 13:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Белорусские биатлонисты Дмитрий Дюжев и Юрий Лядов выведены из состава сборной, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Биатлонисты Лядов и Дюжев выведены из состава сборной Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Домрачева включена в предварительную заявку на этап КМ в Оберхофе

"За невыполнение плановых заданий в ходе первого триместра: первых трех этапов Кубка мира, а также невыполнение функциональных обязанностей спортсмена-инструктора руководством федерации было принято решение о выведении из состава национальной команды Республики Беларусь по биатлону и переводе на самоподготовку Дмитрия Дюжева", — сообщили в БФБ.

Собеседники агентства добавили, что из состава сборной также был выведен Юрий Лядов. Как пояснили в БФБ, причиной стали низкие показатели на этапах КМ.

На будущей неделе, 5 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап КМ. В первый день соревнований на старт выйдут мужчины (спринт). В предварительную заявку тренерский штаб включил Владимира Чепелина, Романа Елетнова, Максима Воробья, Александра Дорожко и Сергея Бочарникова.    

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство белорусского биатлона приняло решение вывести спортсменом из состава национальной команды из-за неудовлетворительных результатов на этапах КМ.

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