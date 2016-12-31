﻿ Теннисистка Саснович проиграла на турнире в австралийском Брисбене. 21.by
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Теннисистка Саснович проиграла на турнире в австралийском Брисбене

01.01.2017 13:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович потерпела поражение на турнире серии "Премьер" в Брисбене (Австралия).

Матч второго круга квалификационного раунда против представительницы США Аиши Мухаммад, занимающей 192 строчку в рейтинге WTA, состоялся накануне. 22-летняя белоруска уступила со счетом 3:6, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа и 3 минуты.

Призовой фонд турнира в Брисбене составляет 890 тысяч долларов.    

Основные встречи на открытых хардовых кортах Брисбена начнутся в первый день 2017 года, а победитель определится 7 января.    

В прошлом году победительницей турнира стала экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко. В нынешних соревнованиях белоруска не участвует — в декабре спортсменка стала мамой. По словам теннисистки, на корт она вернется только через год.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска (123-е место в рейтинге WTA) в двух сетах уступила американке и выбыла из борьбы за главный приз.

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