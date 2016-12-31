МИНСК, 1 янв — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович потерпела поражение на турнире серии "Премьер" в Брисбене (Австралия).

Матч второго круга квалификационного раунда против представительницы США Аиши Мухаммад, занимающей 192 строчку в рейтинге WTA, состоялся накануне. 22-летняя белоруска уступила со счетом 3:6, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа и 3 минуты.

Призовой фонд турнира в Брисбене составляет 890 тысяч долларов.

Основные встречи на открытых хардовых кортах Брисбена начнутся в первый день 2017 года, а победитель определится 7 января.

В прошлом году победительницей турнира стала экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко. В нынешних соревнованиях белоруска не участвует — в декабре спортсменка стала мамой . По словам теннисистки, на корт она вернется только через год .