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Кроос поздравил с началом 2017 года, вставив флаги Бразилии и Германии вместо цифр 1 и 7
01.01.2017 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос пожелал своим подписчикам в твиттере счастливого 2017 года.
Вместо цифр 1 и 7 футболист вставил флаги Бразилии и Германии. Так хавбек намекнул на разгромное поражение сборной Бразилии от команды Германии (1:7) в полуфинале ЧМ-2014.
«Много внимания к незначительной шутке. Желаю всем вам безопасного и счастливого года», – написал футболист позднее.
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Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос пожелал своим подписчикам в твиттере счастливого 2017 года.
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