Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос пожелал своим подписчикам в твиттере счастливого 2017 года.

Вместо цифр 1 и 7 футболист вставил флаги Бразилии и Германии. Так хавбек намекнул на разгромное поражение сборной Бразилии от команды Германии (1:7) в полуфинале ЧМ-2014.





«Много внимания к незначительной шутке. Желаю всем вам безопасного и счастливого года», – написал футболист позднее.