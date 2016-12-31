﻿ Анатолий Капский: «Завод БАТЭ в 2015 году пользовался деньгами клуба, и значительными». 21.by
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Анатолий Капский: «Завод БАТЭ в 2015 году пользовался деньгами клуба, и значительными»

01.01.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал о том, как одноименные клуб и завод в разные времена оказывали друг другу финансовую помощь.

– Я не могу разделить клуб и завод. Клуб никогда не сидел на шее у завода, хотя когда была другая экономика, какую-то помощь предприятие оказывало.

Но в прошлом году (2015-м – Tribuna.com), когда случился кризис, стало сложно: были проблемы с возвратом валютной выручки из-за того, что российские заводы не платили. И наши не платили, и российские. Тогда клуб выделял заводу беспроцентные займы. Мы пользовались деньгами клуба, и значительными, – сказал Капский в эфире ТК «Беларусь-5».

 
 
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал о том, как одноименные клуб и завод в разные времена оказывали друг другу финансовую помощь.

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