Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал о том, как одноименные клуб и завод в разные времена оказывали друг другу финансовую помощь.

– Я не могу разделить клуб и завод. Клуб никогда не сидел на шее у завода, хотя когда была другая экономика, какую-то помощь предприятие оказывало.

Но в прошлом году (2015-м – Tribuna.com), когда случился кризис, стало сложно: были проблемы с возвратом валютной выручки из-за того, что российские заводы не платили. И наши не платили, и российские. Тогда клуб выделял заводу беспроцентные займы. Мы пользовались деньгами клуба, и значительными, – сказал Капский в эфире ТК «Беларусь-5».