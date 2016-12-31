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Жозе Моуринью: «Марсьяль должен слушать меня, а не своего агента»

01.01.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о нападающем Антони Марсьяле, забившем гол в игре с «Мидлсбро» (2:1).

«У Марсьяля есть потрясающие условия, чтобы стать топовым футболистом. Он играл, создавал и забил. Он боролся. Он был очень здорово настроен. Я знаю, что Антони – талант топового уровня.

Марсьяль должен слушать меня, а не своего агента. Он должен каждый день слушать меня на тренировках. Это касается и всех разборов, которые я делаю, чтобы он стал лучше.

В случае с Мхитаряном процесс развивался едва ли не каждый день. Его агент звонил мне и говорил: «Мхитарян с тобой будет лучшим игроком, давай продолжай».

В случае с Антони я каждый день читаю что-то в газетах: «Марсьяль собирается в «Севилью», «Марсьяль уходит в аренду», «Марсьяль недоволен». Он должен слушать меня», – сказал португалец.

Ранее Филипп Ламболи, агент нападающего, заявил, что изучает предложение «Севильи».

 
 
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Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о нападающем Антони Марсьяле, забившем гол в игре с «Мидлсбро» (2:1).

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