Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего Федора Смолова, высказался насчет возможного перехода футболиста в другой клуб.

«Ближайшее окно и последующие два – хороший период, когда Федор может попробовать сыграть на более высоком уровне. Но для этого должны сойтись звезды. Подтвержденной информации, что Смолова звали из «Ливерпуля», нет.

Мы встречались с людьми из этого клуба, обсуждали, что есть такой нападающий. Но конкретного предложения не было. Если б было от «Ливерпуля» и «Боруссии», то выбрали бы, конечно, Дортмунд. Для Феди очень важно, чтобы игра команды была подстроена под его хорошие качества», – дал комментарии Ткаченко в эфире передачи «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ».