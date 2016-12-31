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Герман Ткаченко: «Если б Смолова звали «Ливерпуль» и «Боруссия», то выбрали бы Дортмунд»
01.01.2017 15:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего
«Ближайшее окно и последующие два – хороший период, когда Федор может попробовать сыграть на более высоком уровне. Но для этого должны сойтись звезды. Подтвержденной информации, что Смолова звали из «Ливерпуля», нет.
Мы встречались с людьми из этого клуба, обсуждали, что есть такой нападающий. Но конкретного предложения не было. Если б было от «Ливерпуля» и «Боруссии», то выбрали бы, конечно, Дортмунд. Для Феди очень важно, чтобы игра команды была подстроена под его хорошие качества», – дал комментарии Ткаченко в эфире передачи «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ».
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Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Федора Смолова, высказался насчет возможного перехода...
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