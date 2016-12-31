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Вратарь «Шахтера» Линдскуг: «Забавно, что победа над Швецией в Солт-Лейк-Сити до сих пор обсуждается как одно из главных достижений вашего хоккея»
01.01.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Шведский вратарь «Шахтера» Кевин Линдскуг считает странным, что в Беларуси придают большое значение выходу в полуфинал Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.
— Поражение Швеции в четвертьфинале Олимпиады-2002? Я смотрел ту игру — это был грустный день для любителей спорта в Швеции. Но сегодня немногие шведы вспомнят матч Олимпийских игр против белорусов. Я заметил, что в Беларуси победа над Швецией до сих пор обсуждается как одно из главных достижений вашего хоккея. Это забавно, ведь прошло 14 лет, – сказал Линдскуг.
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Вратарь «Шахтера» Линдскуг: «Забавно, что победа над Швецией в Солт-Лейк-Сити до сих пор обсуждается как одно из главных достижений вашего хоккея»
Шведский вратарь «Шахтера» Кевин Линдскуг считает странным, что в Беларуси придают большое значение выходу в полуфинал Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.
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