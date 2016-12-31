﻿ Анатолий Капский: «В прошедшем сезоне уступили «Торпедо-БелАЗ» 1:2. Наши деятели не отдавали себя на поле». 21.by
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Анатолий Капский: «В прошедшем сезоне уступили «Торпедо-БелАЗ» 1:2. Наши деятели не отдавали себя на поле»

01.01.2017 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский вспомнил матч своего клуба против «Торпедо-БелАЗ» (1:2).

– В этом сезоне были следующие ситуации. Например, многие оценивают матч против «Торпедо-БелАЗ», где мы проиграли 1:2, только как игру, где мы не забили три верных гола. А я скажу, что в том матче было сумасшедшее желание выиграть у Жодино, а наши деятели не отдавали себя на поле. Если проиграли, но отдали все силы, то и сказать плохого не имеешь права. А когда понимаешь, что что-то не так, тогда нужно включить плохого, – сказал Капский в эфире ТК «Беларусь-5».

 
 
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский вспомнил матч своего клуба против «Торпедо-БелАЗ» (1:2).

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