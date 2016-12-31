|
Калачев занял второе место в голосовании болельщиков «Ростова» за лучшего игрока прошлого года
01.01.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Болельщики «Ростова» выбрали лучшего игрока команды по итогам прошлого года.
Лауреатом стал вратарь Сослан Джанаев. Голкипер набрал 41,8 процента голосов.
Второе место занял полузащитник Тимофей Калачев. Хавбек набрал 18,5 процента голосов.
Третье место занял нападающий Сердар Азмун. Форвард набрал 18,3 процента голосов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщики «Ростова» выбрали лучшего игрока команды по итогам прошлого года.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии