﻿ Калачев занял второе место в голосовании болельщиков «Ростова» за лучшего игрока прошлого года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Калачев занял второе место в голосовании болельщиков «Ростова» за лучшего игрока прошлого года

01.01.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Болельщики «Ростова» выбрали лучшего игрока команды по итогам прошлого года.

Лауреатом стал вратарь Сослан Джанаев. Голкипер набрал 41,8 процента голосов.

Второе место занял полузащитник Тимофей Калачев. Хавбек набрал 18,5 процента голосов.

Третье место занял нападающий Сердар Азмун. Форвард набрал 18,3 процента голосов.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщики «Ростова» выбрали лучшего игрока команды по итогам прошлого года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Жозе Моуринью: «Марсьяль должен слушать меня, а не своего агента»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика