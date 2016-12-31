﻿ Вратарь «Шахтера» Линдскуг: «Удивляет, почему белорусы, зарабатывая в среднем 300 долларов, не жалеют денег на алкоголь». 21.by
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Вратарь «Шахтера» Линдскуг: «Удивляет, почему белорусы, зарабатывая в среднем 300 долларов, не жалеют денег на алкоголь»

01.01.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Шведский вратарь «Шахтера» Кевин Линдскуг за два месяца в Беларуси успел заметить, что в нашей стране много пьющих людей.

— По пути на арену меня иногда останавливают люди и просят сигарету или денег на выпивку. Мне кажется, что в Беларуси такой высокий процент потребления алкоголя на душу населения из-за того, что крепкие напитки стоят здесь слишком дешево. Возможно, людям не хватает развлечений, активного досуга, спорта. Они чувствуют себя одинокими и стараются заглушить это алкоголем. Меня удивляет, почему белорусы, зарабатывая в среднем 300 долларов, не жалеют денег на алкоголь.

В Швеции нет такого понятия, как «напиться в дрова». Когда мы собираемся с друзьями, то выпиваем по бокальчику и просто общаемся. На семейных праздниках родители никогда не позволяют себе напиться. Поэтому, моделируя праздники в детских играх, малыши первым делом не расставляют бутылки, а надувают шарики и готовят маскарадные костюмы.

У нас не принято заказывать выпивку бутылками, обычно мы берем одно-два пива, бокал вина или пару шотов. В Швеции более высокие возрастные пороги для покупки алкоголя: ликер не продают лицам младше 20 лет. Да и цены у нас намного выше: бутылка водки стоит в 2−3 раза дороже. В больших городах в некоторые бары можно пройти только с 25 лет. Такая политика помогает сохранять здоровую нацию и дает возможность владельцам баров хорошо зарабатывать: тридцатилетние клиенты более платежеспособны, чем студенты, как ни крути, – сказал Линдскуг.

 
 
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Шведский вратарь «Шахтера» Кевин Линдскуг за два месяца в Беларуси успел заметить, что в нашей стране много пьющих людей.

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