«Манчестер Сити» рассматривает вариант с покупкой защитника «Баварии» Хольгера Бадштубера.

Контракт, связывающий футболиста с мюнхенским клубом, рассчитан до окончания сезона. В связи с этим сумма трансфера может оказаться небольшой.

Защитник хорошо знаком с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Каталонец на протяжении трех сезонов работал с «Баварией».