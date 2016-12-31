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«Манчестер Сити» интересуется Бадштубером
01.01.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Сити» рассматривает вариант с покупкой защитника «Баварии» Хольгера Бадштубера.
Контракт, связывающий футболиста с мюнхенским клубом, рассчитан до окончания сезона. В связи с этим сумма трансфера может оказаться небольшой.
Защитник хорошо знаком с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Каталонец на протяжении трех сезонов работал с «Баварией».
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«Манчестер Сити» рассматривает вариант с покупкой защитника «Баварии» Хольгера Бадштубера.
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