﻿ Вратарь «Шахтера» Линдскуг: «В отличие от Солигорска, даже в маленьких шведских городах полно ресторанов, торговых центров, музеев и кинотеатров». 21.by
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Вратарь «Шахтера» Линдскуг: «В отличие от Солигорска, даже в маленьких шведских городах полно ресторанов, торговых центров, музеев и кинотеатров»

01.01.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Шведский вратарь «Шахтера» Кевин Линдскуг перед переездом в Беларусь рассчитывал, что Солигорск с населением 120 тысяч человек окажется продвинутым городом с бурной жизнью.

— Даже в маленьких шведских городах полно ресторанов, супермаркетов, торговых центров, музеев и кинотеатров. Когда только приехал в Солигорск, спросил у ребят: «А где здесь центр города?». На что они ответили: «Ты живешь в самом центре, друг! Можешь прогуляться до «Короны». Мягко говоря, я был удивлен, ведь я живу в обычном районе в гостинице «Алеся».

Мой типичный выходной в Солигорске начинается с обеда в кафе «Амстердам» — одном из немногих мест, куда можно сходить. Затем отправляюсь на арену, чтобы потренироваться, снова ем — на этот раз посытнее, пробегаюсь по магазинам (хотя изучил уже весь ассортимент) и возвращаюсь в отель, чтобы пообщаться по скайпу с семьей. На знакомство с Солигорском хватит одного дня. Жду, когда у нас в расписании появится окно из двух выходных, чтобы съездить в Минск и хорошенько его осмотреть. Кажется, там здорово.

Из-за хоккейных тренировок я не мог постоянно сопровождать своих гостей. Они переживали из-за языкового барьера. Встречаясь с людьми в общественных местах, они говорили: «Русский — нет». Люди в ответ пожимали плечами, давая понять, что с английским тоже не выйдет. Моя девушка придумала классный способ общения с таксистами: она просто показывала фотографию места, куда надо было отправиться. Не пришлось даже пользоваться переводчиком. Марии очень понравился Минск: здание Национальной библиотеки, музей Великой Отечественной войны и огромный проспект Независимости. Вообще, ее семья ожидала увидеть старомодные постройки, а здесь все оказалось намного лучше. Шведы редко путешествуют в Беларусь и не так много знают о ней. В Швеции нет даже белорусского посольства: чтобы получить визу, надо ехать в соседнюю Финляндию, – сказал Линдскуг.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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