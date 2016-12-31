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«Турне четырех трамплинов». 2-й этап. Танде одержал победу, Стох – 2-й, Крафт – 3-й, Климов – 18-й
01.01.2017 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Норвежский прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде одержал победу на втором этапе «Турне четырех трамплинов» в немецком Гармиш-Партенкирхене.
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
2-й этап
Гармиш-Партенкирхен, Германия
HS140
1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 289,2 балла (138,0 м + 142,0 м)
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Норвежский прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде одержал победу на втором этапе «Турне четырех трамплинов» в немецком Гармиш-Партенкирхене.
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