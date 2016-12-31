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«Турне четырех трамплинов». 2-й этап. Танде одержал победу, Стох – 2-й, Крафт – 3-й, Климов – 18-й

01.01.2017 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Норвежский прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде одержал победу на втором этапе «Турне четырех трамплинов» в немецком Гармиш-Партенкирхене.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

2-й этап

Гармиш-Партенкирхен, Германия

HS140

1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 289,2 балла (138,0 м + 142,0 м)
2. Камиль Стох (Польша) – 286,0 (135,5+143,0)
3. Штефан Крафт (Австрия) – 282,4 (137,0+140,0)
4. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 278,9 (136,5+139,5)
5. Домен Превц (Словения) – 278,5 (136,0+139,0)
6. Петр Жила (Польша) – 278,1 (137,0+137,0)
7. Мачей Кот (Польша) – 269,6 (135,5+135,0)
8. Штефан Ляйхе (Германия) – 268,8 (135,5+134,0) ...
10. Михаэль Хайбек (Австрия) – 265,3 (133,0+135,5)
11. Петер Превц (Словения) – 263,2 (130,5+133,5)
12. Мануэль Феттнер (Австрия) – 259,5 (133,5+132,5)...
18. Евгений Климов (Россия) – 251,3 (132,0+130,0)...
21-22. Зеверин Фройнд (Германия) – 247,7 (128,5+131,5)
21-22. Андреас Кофлер (Австрия) – 247,7 (132,5+129,5)...
24. Цене Превц (Словения) – 243,9 (130,0+127,5)...
38. Денис Корнилов (Россия) – 113,4 (126,5)...
48. Дмитрий Васильев (Россия) – 98,4 (119,0)

 
 
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Норвежский прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде одержал победу на втором этапе «Турне четырех трамплинов» в немецком Гармиш-Партенкирхене.

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