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Самарис хочет перейти в «Зенит» и готов отклонить предложение из Англии

01.01.2017 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Андреас Самарис может перейти из «Бенфики» в «Зенит».

К футболисту есть интерес в Англии. Однако сам полузащитник считает вариант с переходом в «Зенит» предпочтительным.

Футболист недоволен своим положением в «Бенфике». В нынешнем сезоне грек отыграл только шесть матчей в чемпионате.

 
 
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Полузащитник Андреас Самарис может перейти из «Бенфики» в «Зенит».

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