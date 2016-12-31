Полузащитник Андреас Самарис может перейти из «Бенфики» в «Зенит».

К футболисту есть интерес в Англии. Однако сам полузащитник считает вариант с переходом в «Зенит» предпочтительным.

Футболист недоволен своим положением в «Бенфике». В нынешнем сезоне грек отыграл только шесть матчей в чемпионате.