|
Самарис хочет перейти в «Зенит» и готов отклонить предложение из Англии
01.01.2017 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Андреас Самарис может перейти из «Бенфики» в «Зенит».
К футболисту есть интерес в Англии. Однако сам полузащитник считает вариант с переходом в «Зенит» предпочтительным.
Футболист недоволен своим положением в «Бенфике». В нынешнем сезоне грек отыграл только шесть матчей в чемпионате.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник Андреас Самарис может перейти из «Бенфики» в «Зенит».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии