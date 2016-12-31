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НХЛ. Классика столетия. «Торонто» сыграет с «Детройтом»

01.01.2017 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоится классика столетия НХЛ, в которой сыграют «Торонто» и «Детройт».

Игра пройдет на стадионе Exhibition Stadium в Торонто.

Торонто – Детройт
Дата проведения
1 января, 23.00, «BMO Field»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

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Ссылка на источник 48
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Сегодня состоится классика столетия НХЛ, в которой сыграют «Торонто» и «Детройт».

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