﻿ Маурисио Почеттино: «Постараемся бросить «Челси» вызов и набрать три очка». 21.by
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Маурисио Почеттино: «Постараемся бросить «Челси» вызов и набрать три очка»

01.01.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал комментарии после победы над «Уотфордом» (4:1).

Следующим соперником «шпор» будет «Челси».

«Через три дня предстоит провести очень важную игру. Была возможность дать парням отдохнуть, задействовать других футболистов. Важно оставаться свежими и конкурентоспособными.

Мы очень хорошо сыграли, соответствовали высоким стандартам. Первый тайм был одним из лучших в нынешнем сезоне. Я очень доволен. Это был тяжелый матч, и команда отнеслась должным образом.

Мы знаем, что «Челси» показывает игру весьма высокого уровня. Это очень хорошая команда с сильной уверенностью в себе. Но мы постараемся бросить «Челси» вызов и набрать три очка», – сказал аргентинец.

 
 
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Тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал комментарии после победы над «Уотфордом» (4:1).

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