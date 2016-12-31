﻿ Вратарь «Шахтера» Линдскуг: «В шведском языке вашу страну называют «Белой Россией», но Беларусь больше похожа на Чехию, чем на Россию». 21.by
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Вратарь «Шахтера» Линдскуг: «В шведском языке вашу страну называют «Белой Россией», но Беларусь больше похожа на Чехию, чем на Россию»

01.01.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Шахтера» Кевин Линдскуг считает Беларусь не похожей на Россию европейской страной.

— В шведском языке Беларусь до сих пор называют Vitryssland, что переводится как «белая Россия». Я никогда не был в России, но, проведя в Солигорске два месяца, думаю, Беларусь больше похожа на ту же Чехию, чем на Россию. До переезда мне рассказывали, что в Беларуси маленький выбор продуктов и они не очень качественные. А сам вижу совершенно другую ситуацию. Здесь есть все, что я люблю: паста, курица, лосось. Может быть, рассказывая эти истории, мои знакомые имели в виду Россию, а не Беларусь. У вас вкусная еда, я начал есть на завтрак ванильную овсяную кашу, а на обед — красный борщ, – сказал Линдскуг.

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Голкипер «Шахтера» Кевин Линдскуг считает Беларусь не похожей на Россию европейской страной.

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