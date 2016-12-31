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Оливье Жиру: «Это мой лучший гол за всю карьеру»
01.01.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Арсенала» Оливье Жиру заявил, что в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:0) забил лучший гол в карьере.
«Мне очень повезло в этом эпизоде, удача многое решает. Я никогда ранее не забивал подобный гол. Думаю, что это мой лучший гол за всю карьеру.
У меня не было других вариантов, кроме как нанести удар скорпиона в этой ситуации. Возможно, гол Мхитаряна вдохновил меня на это. Очень приятно, что все получилось, а команда начала год с победы.
Впереди у нас еще несколько матчей до того, как мы встретимся с «Челси». Нужно продолжать побеждать», – сказал Жиру.
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Форвард «Арсенала» Оливье Жиру заявил, что в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:0) забил лучший гол в карьере.
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