|
НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» встретятся с «Торонто», «Атланта» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
01.01.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 1 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Торонто», «Атланта» примет «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» встретятся с «Торонто», «Атланта» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
В воскресенье, 1 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Торонто», «Атланта» примет «Сан-Антонио».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии