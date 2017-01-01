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Витцель подписал 3-летний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь
01.01.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник «Зенита» Аксель Витцель переходит в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Витцель подписал контракт на 3 года «Тяньцзинь Цюаньцзянь», тренером которого является Фабио Каннаваро. Сделка закрыта» — написал Романо в твиттере.
Также бельгийским футболистом интересовался другой китайский клуб «Шанхай Теллэйс».
Ранее сообщалось, что клубы из Китая готовы платить Витцелю 18 млн евро в год. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» является новичком китайской суперлиги.
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Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник «Зенита» Аксель Витцель переходит в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
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