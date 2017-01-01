В матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд Аттак» крупно выиграл у «Барри Кольтс» (5:1).

Отметим, что белорусский форвард «Аттак» Максим Сушко отметился двумя голевыми передачами и закончил матч с показателем полезности «+3».

Всего в 23 матчах чемпионата нападающий набрал 16 (9+7) очков при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафа. Также напомним, что по прогнозам североамериканских экспертов Сушко входит в список кандидатов на выбор во 2-3 раундах предстоящего драфта НХЛ.