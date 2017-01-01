﻿ «Оуэн Саунд Аттак» – «Барри Кольтс». Сушко сделал две голевые передачи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Оуэн Саунд Аттак» – «Барри Кольтс». Сушко сделал две голевые передачи

02.01.2017 01:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд Аттак» крупно выиграл у «Барри Кольтс» (5:1).

Отметим, что белорусский форвард «Аттак» Максим Сушко отметился двумя голевыми передачами и закончил матч с показателем полезности «+3».

Всего в 23 матчах чемпионата нападающий набрал 16 (9+7) очков при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафа. Также напомним, что по прогнозам североамериканских экспертов Сушко входит в список кандидатов на выбор во 2-3 раундах предстоящего драфта НХЛ.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд Аттак» крупно выиграл у «Барри Кольтс» (5:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ведущая MUTV не поверила, что ей в прямом эфире позвонил Усэйн Болт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика