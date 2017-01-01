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«Зенит» планирует купить зимой центрального защитника, универсального хавбека и, возможно, форварда
02.01.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны селекционные приоритеты
До закрытия зимнего трансферного окна в России питерский клуб планирует приобрести центрального защитника, универсального хавбека и, возможно, нападающего, сообщает Bobsoccer.
Ранее «Зенит» подписал контракты с вратарем Андреем Луневым («Уфа»), защитником Ибрагимом Цаллаговым («Крылья Советов») и хавбеком Эрнани («Атлетико Паранаэнсе»).
Из отпуска сине-бело-голубые выходит 9 января.
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Стали известны селекционные приоритеты «Зенита».
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