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Аксель Витцель: «Извиняюсь перед «Ювентусом», но от таких предложений не отказываются»
02.01.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Аксель Витцель,
«Приношу извинения «Ювентусу», но от таких предложений не отказываются», — сказал Витцель.
Ранее стало известно, что за три года в китайском клубе бельгиец
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Полузащитник Аксель Витцель, перешедший из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», извинился перед «Ювентусом», с которым у него была предварительная договоренность о...
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