﻿ Аксель Витцель: «Извиняюсь перед «Ювентусом», но от таких предложений не отказываются». 21.by
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Аксель Витцель: «Извиняюсь перед «Ювентусом», но от таких предложений не отказываются»

02.01.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Аксель Витцель, перешедший из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», извинился перед «Ювентусом», с которым у него была предварительная договоренность о трансфере.

«Приношу извинения «Ювентусу», но от таких предложений не отказываются», — сказал Витцель.

Ранее стало известно, что за три года в китайском клубе бельгиец заработает 75 миллионов евро, а «Зенит» получит за трансфер 7 миллионов.

 
 
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Полузащитник Аксель Витцель, перешедший из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», извинился перед «Ювентусом», с которым у него была предварительная договоренность о...

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