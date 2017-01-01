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Дибала заинтересован в переходе в «Реал»

02.01.2017 05:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала опроверг информацию о том, что он продлил контракт с туринским клубом.

«Я ничего не подписывал. Посмотрим, что будет дальше», – сказал 23-летний аргентинец.

По данным El Mundo Deportivo, Дибала заинтересован в переходе в «Реал», при этом «Ювентус» пытается продлить с ним контракт до 2021 года, чтобы подороже продать мадридскому клубу.

В сделку по Дибале может быть включена одна из трансферных целей «Ювентуса» – Хамес Родригес, Иско или Матео Ковачич.

В настоящее время Дибала зарабатывает 3 миллиона евро в год, но туринцы готовы повысить ему зарплату до 5,5 миллиона.

Самый высокооплачиваемый игрок «Ювентуса» – Гонсало Игуаин с окладом 7,5 миллиона евро.

 
 
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала опроверг информацию о том, что он продлил контракт с туринским клубом.

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