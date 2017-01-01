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Златан Ибрагимович: «Я всегда заставляю скептиков съедать свои яйца»

02.01.2017 07:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к критике.

«Я чувствую себя хорошо. Не знаю, сколько лет мне осталось играть, но я наслаждаюсь футболом.

Я переехал в премьер-лигу, хотя все думали, что это невозможно, но как всегда я заставляю скептиков съедать свои яйца.

Поверьте, критика придает мне много энергии, потому что журналистам платят за то, чтобы они говорили гадости, а мне – за игру в футбол. И мне это нравится», — сказал Ибрагимович.

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к критике.

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