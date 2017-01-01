﻿ Чемпионат Англии. «Лестер» в гостях у «Мидлсбро», «Ливерпуль» против «Сандерленда» и другие матчи. 21.by
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Чемпионат Англии. «Лестер» в гостях у «Мидлсбро», «Ливерпуль» против «Сандерленда» и другие матчи

02.01.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 20-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Сандерлендом», «Манчестер Сити» примет «Бернли», «Вест Хэм» встретится с «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» с «Борнмутом», а закроет тур матч «Тоттенхэма» и «Челси».

Чемпионат Англии

20-й тур

Мидлсбро – Лестер
Дата проведения
2 января, 15.30, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика
Вест Бромвич – Халл
Дата проведения
2 января, 18.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика
Сандерленд – Ливерпуль
Дата проведения
2 января, 18.00, «Стэдиум оф Лайт»
превью матча онлайн статистика
Эвертон – Саутгемптон
Дата проведения
2 января, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Сити – Бернли
Дата проведения
2 января, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
2 января, 20.15, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Борнмут – Арсенал
Дата проведения
3 января, 22.45, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика
Кристал Пэлас – Суонси
Дата проведения
3 января, 23.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика
Сток Сити – Уотфорд
Дата проведения
3 января, 23.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Тоттенхэм – Челси
Дата проведения
4 января, 23.00, «Уайт Харт Лейн»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 20-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Сандерлендом», «Манчестер Сити» примет «Бернли», «Вест Хэм» встретится с «Манчестер Юнайтед»,...

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