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Чемпионат Англии. «Лестер» в гостях у «Мидлсбро», «Ливерпуль» против «Сандерленда» и другие матчи
02.01.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 20-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Сандерлендом», «Манчестер Сити» примет «Бернли», «Вест Хэм» встретится с «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» с «Борнмутом», а закроет тур матч «Тоттенхэма» и «Челси».
Чемпионат Англии
20-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 20-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Сандерлендом», «Манчестер Сити» примет «Бернли», «Вест Хэм» встретится с «Манчестер Юнайтед»,...
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