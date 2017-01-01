В НФЛ завершился регулярный сезон. В Американской конференции определились все участники плей-офф. В Национальной конференции на два места в плей-офф претендуют «Вашингтон», «Детройт», «Грин-Бэй» и «Тампа-Бэй».

НФЛ

17-я неделя

1 января

Цинциннати (6-9-1) – Балтимор (8-8) – 27:10 (14:3, 6:0, 0:0, 7:7)

Теннесси (9-7) – Хьюстон (9-7) – 24:17 (7:0, 7:0, 7:10, 3:7)

Тампа-Бэй (9-7) – Каролина (6-10) – 17:16 (3:7, 0:0, 7:3, 7:6)

Питтсбург (11-5) – Кливленд (1-15) – 27:24 ОТ (0:7, 7:7, 0:0, 14:7, 6:3)

Филадельфия (7-9) – Даллас (13-3) – 27:13 (3:0, 7:10, 7:3, 10:0)

Джетс (5-11) – Баффало (7-9) – 30:10 (0:0, 10:3, 10:0, 10:7)

Миннесота (8-8) – Чикаго (3-13) – 38:10 (7:0, 17:10, 0:0, 14:0)

Индианаполис (8-8) – Джексонвиль (3-13) – 24:20 (0:10, 3:7, 14:0, 7:3)

Майами (10-6) – Нью-Ингленд (14-2) – 14:35 (0:14, 7:6, 7:7, 0:8)

2 января

Сан-Диего (5-11) – Канзас-Сити (12-4) – 27:37 (3:3, 7:17, 7:14, 10:3)

Лос-Анджелес (4-12) – Аризона (6-9-1) – 6:44 (0:3, 6:13, 0:14, 0:14)

Денвер (9-7) – Окленд (12-4) – 24:6 (7:0, 10:0, 7:6, 0:0)

Вашингтон (8-7-1) – Джайентс (11-5) – 10:19 (0:3, 0:7, 3:0, 7:9)

Сан-Франциско (2-14) – Сиэтл (10-5-1) – 23:25 (7:3, 7:16, 2:3, 7:3)

Атланта (11-5) – Нью-Орлеан (7-9) – 38:32 (14:10, 21:3, 3:0, 0:19)

Детройт (9-7) – Грин-Бэй (10-6) – 24:31 (0:0, 14:10, 0:7, 10:14)

Американская конференция

Восточный дивизион

1. Нью-Ингленд 13-2 (+170)

2. Майами – 10-5 (+4)

3. Баффало – 7-8 (+41)

4. Джетс – 4-11 (-154)

Северный дивизион

1. Питтсбург – 10-5 (+69)

2. Балтимор – 8-7 (+39)

3. Цинциннати – 5-9-1 (-7)

4. Кливленд – 1-14 (-185)

Южный дивизион

1. Хьюстон – 9-6 (-42)

2. Теннесси – 8-7 (-4)

3. Индианаполис – 7-8 (+15)

4. Джексонвиль – 3-12 (-78)

Западный дивизион

1. Окленд – 12-3 (+49)

2. Канзас-Сити – 11-4 (+68)

3. Денвер – 8-7 (+18)

4. Сан-Диего – 5-10 (-3)

Национальная конференция

Восточный дивизион

1. Даллас – 13-2 (+129)

2. Джайентс – 10-5 (+17)

3. Вашингтон – 8-6-1 (+22)

4. Филадельфия – 6-9 (+22)

Северный дивизион

1. Грин-Бэй – 9-6 (+37)

2. Детройт – 9-6 (-5)

3. Миннесота – 7-8 (-8)

4. Чикаго – 3-12 (-92)

Южный дивизион

1. Атланта – 10-5 (+128)

2. Тампа-Бэй – 8-7 (-16)

3. Нью-Орлеан – 7-8 (+21)

4. Каролина – 6-9 (-32)

Западный дивизион

1. Сиэтл – 9-5-1 (+60)

2. Аризона – 6-8-1 (+18)

3. Лос-Анджелес – 4-11 (-132)

4. Сан-Франциско – 2-13 (-169)