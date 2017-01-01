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МЧМ-2017. 1/4 финала. Россия сыграет с Данией, Канада против Чехии и другие матчи
02.01.2017 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
На молодежном чемпионате мира в Монреале и Торонто пройдут четвертьфиналы.
Молодежный чемпионат мира
1/4 финала
Утешительный раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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На молодежном чемпионате мира в Монреале и Торонто пройдут четвертьфиналы.
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