﻿ МЧМ-2017. 1/4 финала. Россия сыграет с Данией, Канада против Чехии и другие матчи. 21.by
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МЧМ-2017. 1/4 финала. Россия сыграет с Данией, Канада против Чехии и другие матчи

02.01.2017 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На молодежном чемпионате мира в Монреале и Торонто пройдут четвертьфиналы.  

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Дания U-20 – Россия U-20
Дата проведения
2 января, 21.00
Онлайн матча Видео
Швеция U-20 – Словакия U-20
Дата проведения
2 января, 23.30
Онлайн матча Видео
США U-20 – Швейцария U-20
Дата проведения
3 января, 01.30
Онлайн матча Видео
Канада U-20 – Чехия U-20
Дата проведения
3 января, 04.00
Онлайн матча Видео

Утешительный раунд

Финляндия U-20 – Латвия U-20
Дата проведения
2 января, 19.00
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Календарь МЧМ-2017

 
 
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На молодежном чемпионате мира в Монреале и Торонто пройдут четвертьфиналы.

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