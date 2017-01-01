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Оскар прилетел в Китай и будет представлен в качестве игрока «Шанхай Шеньхуа»

02.01.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новичок «Шанхай Шеньхуа» Оскар прибыл в Китай.

Футболиста в аэропорту встретили болельщики и журналисты. В ближайшее время «Шеньхуа» представит бразильца в качестве своего игрока.

«Челси» выручил от продажи Оскара в Китай около 70 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером для китайской суперлиги.

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