Новичок «Шанхай Шеньхуа» Оскар прибыл в Китай.

Футболиста в аэропорту встретили болельщики и журналисты. В ближайшее время «Шеньхуа» представит бразильца в качестве своего игрока.

«Челси» выручил от продажи Оскара в Китай около 70 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером для китайской суперлиги.

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