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Скончался чемпион Европы-1960 в составе сборной СССР Виктор Царев
02.01.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший защитник «Динамо» и сборной СССР Виктор Царев сегодня, 2 января, скончался в возрасте 85 лет.
В составе «Динамо» Царев четырежды становился чемпионом Советского Союза, а в составе сборной выиграл первый чемпионат Европы в 1960 году.
Царев также был заслуженным тренером РСФСР. Почти всю свою тренерскую карьеру он провел в системе «Динамо», будучи тренером и главной команды, и юношеских.
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Бывший защитник «Динамо» и сборной СССР Виктор Царев сегодня, 2 января, скончался в возрасте 85 лет.
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