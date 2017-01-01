﻿ «Ювентус» отказался продавать Манджукича в новый клуб Витцеля за 28 млн евро. 21.by
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«Ювентус» отказался продавать Манджукича в новый клуб Витцеля за 28 млн евро

02.01.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич интересен «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Китайский клуб предлагал туринцам 28-миллионов евро, а 30-летнему хорвату зарплату 7,5 миллиона в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Однако «Ювентус» отклонил это предложение после того, как хавбек «Зенита» Аксель Витцель решил перейти не в итальянскую команду, а именно в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Кроме того, сам Манджукич не заинтересован в отъезде в Китай.

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич интересен «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

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