По информации финского издания Iltalehti, в Международном олимпийском комитете (МОК) вскоре может быть принято решение о лишении российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина олимпийских медалей, завоеванных ими на Играх в Сочи-2014.

«Вероятно, Александр Легков и Максим Вылегжанин лишатся медалей», – цитирует источник внутри МОК Iltalehti.

Автор материала Сантту Сильвеннойнен рассказал некоторые подробности шведской газете Expressen .

«Недавно в МОК прошла большая встреча по этому делу. Исходя из того, что я слышал, если информация из доклада Макларена верна, то Вылегжанин и Легков потеряют свои медали.

Сообщение поступит в январе, как я слышал. Тогда и станет понятно, в каком направлении движется дело.

Но шведам следует повременить с организацией церемонии вручения серебряных медалей в командном спринте. Россия сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), а рассмотрение такого дела может занять годы.

Однако я предположу, что все закончится шведским серебром», – отметил Сильвеннойнен

Напомним, что Легков и Вылегжанин являются золотым и серебряным призерами марафона в Сочи. Также Вылегжанин стал вторым в командном спринте вместе с Никитой Крюковым.

В конце декабря Легков, Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были отстранены от соревнований на основании данных доклада Макларена.