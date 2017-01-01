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Кубок Хопмана. Федерер выиграл первый матч за полгода

02.01.2017 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Хопмана

Перт, Австралия

1 – 7 января 2017

Выставочный турнир

Открытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

Франция – Германия – 2:1

Ришар Гаске (Франция) – Александр Зверев (Германия) – 7:5, 6:3

Андреа Петкович (Германия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:2, 6:1

Кристина Младенович/ Ришар Гаске (Франция) – Андреа Петкович/ Александр Зверев (Германия) – 4:2, 4:1

Швейцария – Великобритания – 1:0

Роджер Федерер (Швейцария) – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:3, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария) – Хизер Уотсон (Великобритания)

Белинда Бенчич/ Роджер Федерер (Швейцария) – Хизер Уотсон/ Дэн Эванс (Великобритания)

Группа B

Чехия – США – 0:3

Джек Сок (США) – Адам Павласек (Чехия) – 7:5, 3:6, 6:3

Коко Вандевей (США) – Люция Градецка (Чехия) – 6:4, 6:2

Коко Вандевей/ Джек Сок (США) – Люция Градецка/ Адам Павласек (Чехия) – 2:4, 4:2, 4:1

Австралия – Испания – 1:2

Ник Киргиос (Австралия) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:3, 6:4

Лара Аррубаррена (Испания) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:1

Лаура Аррубаррена/ Фелисиано Лопес (Испания) – Дарья Гаврилова/ Ник Киргиос (Австралия) – 4:0, 4:2

 

 
 
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Кубок Хопмана Перт, Австралия 1 – 7 января 2017 Выставочный турнир Открытые корты, хард Групповой этап Группа А Франция – Германия – 2:1 Ришар Гаске (Франция) –...

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