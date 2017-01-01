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Кубок Хопмана. Федерер выиграл первый матч за полгода
02.01.2017 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Хопмана
Перт, Австралия
1 – 7 января 2017
Выставочный турнир
Открытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
Франция – Германия – 2:1
Ришар Гаске (Франция) – Александр Зверев (Германия) – 7:5, 6:3
Андреа Петкович (Германия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:2, 6:1
Кристина Младенович/ Ришар Гаске (Франция) – Андреа Петкович/ Александр Зверев (Германия) – 4:2, 4:1
Швейцария – Великобритания – 1:0
Роджер Федерер (Швейцария) – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:3, 6:4
Белинда Бенчич (Швейцария) – Хизер Уотсон (Великобритания)
Белинда Бенчич/ Роджер Федерер (Швейцария) – Хизер Уотсон/ Дэн Эванс (Великобритания)
Группа B
Чехия – США – 0:3
Джек Сок (США) – Адам Павласек (Чехия) – 7:5, 3:6, 6:3
Коко Вандевей (США) – Люция Градецка (Чехия) – 6:4, 6:2
Коко Вандевей/ Джек Сок (США) – Люция Градецка/ Адам Павласек (Чехия) – 2:4, 4:2, 4:1
Австралия – Испания – 1:2
Ник Киргиос (Австралия) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:3, 6:4
Лара Аррубаррена (Испания) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:1
Лаура Аррубаррена/ Фелисиано Лопес (Испания) – Дарья Гаврилова/ Ник Киргиос (Австралия) – 4:0, 4:2
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Кубок Хопмана Перт, Австралия 1 – 7 января 2017 Выставочный турнир Открытые корты, хард Групповой этап Группа А Франция – Германия – 2:1 Ришар Гаске (Франция) –...
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