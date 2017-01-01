Голкипер «Нанси» Сергей Черник рассказал об адаптации в команде и игре в чемпионате Франции.

Об изучении французского

– Я беру уроки, особенно в Интернете через Skype. Два полуторачасовых курса в неделю. В оставшееся время, когда я дома, смотрю много французских телеканалов, а также слушаю радио. Теперь я понимаю почти все, что мне говорят по-французски. Я также стараюсь говорить как можно чаще, даже если делаю ошибки и несмотря на то, что это временами тяжело. Вот так я прогрессирую в изучении языка. Уже говорю на белорусском, русском, немецком, английском и немного на польском.

Об адаптации

– Все складывается хорошо для меня. Жена и дочь счастливы быть здесь. Мы хорошо обустроились в наших апартаментах, которые находятся в Лаксу. Люди добры к нам. Достапримечательность Нанси площадь Станислава очень красива. Мы также хотим посетить Париж в ближайшее время. Сегодня я знаю в нем только аэропорт Шарля де Голля!

О чемпионате Франции

– Не ожидал, насколько высок его уровень. Особенно в плане физики. Открыть для себя этот турнир в 28 лет — это большой вызов. В Лиге 1 есть отличные голкиперы Альфонс Ареоля из ПСЖ и Стефан Рюффье из «Сент-Этьена».

О травме головы в Марселе

– Наш доктор думал, что я не смогу продолжить матч. Он хотел просить замену для меня, но я сказал «нет». Чувствовал в себе силы продолжить. В конце концов, повреждение меня не беспокоило. В перерыве мне наложили 5 швов. Но это не все, что я запомню о той игре в Марселе. Главная вещь всегда — это команда. Пропустил тогда трижды, поэтому не могу быть доволен своей игрой.

О конкуренции с Ассембе

– Мы хорошо поладили с Ги Нди, который проводит отличный сезон. Ассембе разговаривает по-английски, и он очень помог мне вначале: объяснял некоторые требования. Не стоит забывать и о молодом Александре Мене, который демонстрирует неплохой уровень. Нашей троице комфортно работается с тренером вратарей, – сказал Черник.

Отмечается, что интервью белорусский голкипер давал на французском языке.