17-летний ганский полузащитник Салив Бабаво перешел в брестское «Динамо». Соглашение с футболистом рассчитано на три года.

Бабаво родился 3 марта 1999 года. В прошедшем сезоне выступал в составе команды высшей ганской лиги «Секонди Хасаакас», где провел 22 матча и забил 3 мяча. Помимо этого Бабаво вызывался в юношескую сборную Ганы (U20), за которую провел два матча.

Отмечается, что полузащитник стал четвертым новичком брестчан в зимнее трансферное окно.





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