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17-летний полузащитник из Ганы Бабаво перешел в брестское «Динамо»
02.01.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
17-летний ганский полузащитник Салив Бабаво перешел в брестское «Динамо». Соглашение с футболистом рассчитано на три года.
Бабаво родился 3 марта 1999 года. В прошедшем сезоне выступал в составе команды высшей ганской лиги «Секонди Хасаакас», где провел 22 матча и забил 3 мяча. Помимо этого Бабаво вызывался в юношескую сборную Ганы (U20), за которую провел два матча.
Отмечается, что полузащитник стал четвертым новичком брестчан в зимнее трансферное окно.
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17-летний ганский полузащитник Салив Бабаво перешел в брестское «Динамо».
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