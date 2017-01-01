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17-летний полузащитник из Ганы Бабаво перешел в брестское «Динамо»

02.01.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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17-летний ганский полузащитник Салив Бабаво перешел в брестское «Динамо». Соглашение с футболистом рассчитано на три года.

Бабаво родился 3 марта 1999 года. В прошедшем сезоне выступал в составе команды высшей ганской лиги «Секонди Хасаакас», где провел 22 матча и забил 3 мяча. Помимо этого Бабаво вызывался в юношескую сборную Ганы (U20), за которую провел два матча.

Отмечается, что полузащитник стал четвертым новичком брестчан в зимнее трансферное окно.

17-летний полузащитник из Ганы Бабаво перешел в брестское «Динамо»

Сигневич – в Греции, Сачивко и Сарока – в «Динамо». Праздничная трансферная активность клубов «вышки»

 
 
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17-летний ганский полузащитник Салив Бабаво перешел в брестское «Динамо».

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