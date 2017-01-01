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НХЛ. Зимняя классика. «Сент-Луис» против «Чикаго»
02.01.2017 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Сент-Луисе на арене бейсбольного клуба «Кардиналс» Busch Stadium вместимостью 47 тысяч зрителей пройдет матч «Зимней классики» между «Сент-Луисом» и «Чикаго».
НХЛ
Зимняя классика
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Сегодня в Сент-Луисе на арене бейсбольного клуба «Кардиналс» Busch Stadium вместимостью 47 тысяч зрителей пройдет матч «Зимней классики» между «Сент-Луисом» и «Чикаго».
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