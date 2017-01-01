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Камионы "МАЗ-СПОРТавто" стартовали в ралли-рейде "Дакар"
02.01.2017 19:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Три гоночных грузовика команды "МАЗ-СПОРТавто" стартовали в понедельник из столицы Парагвая, Асунсьона, на первом этапе ралли-рейда "Дакар".
Первый спецучасток ралли-рейда пройдет между Асунсьоном и аргентинским городом Ресистенсия и составит 454 километра плюс 39-километровый спецучасток.
© Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин
Экипаж руководителя команды Сергея Вязовича, согласно официальному стартовому протоколу, начнет гонку 12-м, Александр Василевский стартует 21-м, МАЗ, которым управляет новичок "Дакара" и трехкратный чемпион Беларуси по дрифту Алексей Вишневский, уйдет на первый этап 29-м.
Всего в гонке принимают участие 50 грузовых экипажей, среди которых победитель "Дакара-2012" голландец Жерар де Рой, пилотирующий Iveco, многократный участник ралли-рейда и триумфатор "Шелкового пути-2011", чех Алеш Лопрайс на Tatra, обладатель "золотого бедуина" в 2007 году, голландец Ханс Стейси на MAN, и многие другие, а также 13-кратные победители "Дакара", российская команда "КАМАЗ-МАСТЕР".
"Дакар-2017" пройдет со 2 по 14 января по территориям трех южноамериканских стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Команда "МАЗ-СПОРТавто" представлена в ралли тремя грузовиками, два из которых оснащены двигателями Caterpillar, подготовленные чешской компанией Buggyra. Этими автомобилями управляют экипажи Сергея Вязовича и Алексея Вишневского. Третий грузовик, которым управляет экипаж Александра Василевского, оснащен силовым агрегатом Тутаевского моторного завода.
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Белорусские экипажи планируют в ходе своего шестого "Дакара" составить конкуренцию признанным грандам ралли-рейда.
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