﻿ Камионы "МАЗ-СПОРТавто" стартовали в ралли-рейде "Дакар". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Камионы "МАЗ-СПОРТавто" стартовали в ралли-рейде "Дакар"

02.01.2017 19:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Три гоночных грузовика команды "МАЗ-СПОРТавто" стартовали в понедельник из столицы Парагвая, Асунсьона, на первом этапе ралли-рейда "Дакар".

Первый спецучасток ралли-рейда пройдет между Асунсьоном и аргентинским городом Ресистенсия и составит 454 километра плюс 39-километровый спецучасток.

Камионы "МАЗ-СПОРТавто" стартовали в ралли-рейде "Дакар"
© Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин
Готовы к "Дакару": обновленные гоночные МАЗы показали в Минске

Экипаж руководителя команды Сергея Вязовича, согласно официальному стартовому протоколу, начнет гонку 12-м, Александр Василевский стартует 21-м, МАЗ, которым управляет новичок "Дакара" и трехкратный чемпион Беларуси по дрифту Алексей Вишневский, уйдет на первый этап 29-м.

Всего в гонке принимают участие 50 грузовых экипажей, среди которых победитель "Дакара-2012" голландец Жерар де Рой, пилотирующий Iveco, многократный участник ралли-рейда и триумфатор "Шелкового пути-2011", чех Алеш Лопрайс на Tatra, обладатель "золотого бедуина" в 2007 году, голландец Ханс Стейси на MAN, и многие другие, а также 13-кратные победители "Дакара", российская команда "КАМАЗ-МАСТЕР".

"Дакар-2017" пройдет со 2 по 14 января по территориям трех южноамериканских стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Команда "МАЗ-СПОРТавто" представлена в ралли тремя грузовиками, два из которых оснащены двигателями Caterpillar, подготовленные чешской компанией Buggyra. Этими автомобилями управляют экипажи Сергея Вязовича и Алексея Вишневского. Третий грузовик, которым управляет экипаж Александра Василевского, оснащен силовым агрегатом Тутаевского моторного завода.

На пресс-конференции в Минске в ноябре, говоря о планах на "Дакар-2017" Вязович не захотел давать определенных прогнозов, однако выразил желание когда-нибудь в полном составе опередить признанных лидеров ралли-рейда — россиян из "КАМАЗ-МАСТЕР".    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские экипажи планируют в ходе своего шестого "Дакара" составить конкуренцию признанным грандам ралли-рейда.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. Зимняя классика. «Сент-Луис» против «Чикаго»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика