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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» – «Новый Орлеан», «Хьюстон» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
02.01.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В понедельник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата НБА действующий чемпион «Кливленд» примет одержавший четыре победы подряд «Новый Орлеан». «Хьюстон» Джеймса Хардена сыграет с шестой командой Востока «Вашингтоном».
НБА
Регулярный чемпионат
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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» – «Новый Орлеан», «Хьюстон» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
В понедельник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата НБА действующий чемпион «Кливленд» примет одержавший четыре победы подряд «Новый Орлеан».
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