﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» – «Новый Орлеан», «Хьюстон» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» – «Новый Орлеан», «Хьюстон» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

02.01.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата НБА действующий чемпион «Кливленд» примет одержавший четыре победы подряд «Новый Орлеан». «Хьюстон» Джеймса Хардена сыграет с шестой командой Востока «Вашингтоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Новый Орлеан
Дата проведения
3 января, 03.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

Бруклин – Юта
Дата проведения
3 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

Нью-Йорк – Орландо
Дата проведения
3 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Шарлотт
Дата проведения
3 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Хьюстон – Вашингтон
Дата проведения
3 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Финикс
Дата проведения
3 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Денвер
Дата проведения
3 января, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

Филадельфия – Миннесота
Дата проведения
4 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью
 
 
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В понедельник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата НБА действующий чемпион «Кливленд» примет одержавший четыре победы подряд «Новый Орлеан».

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