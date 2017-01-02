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Полузащитник юношеской футбольной сборной Ганы подписал контракт с брестским "Динамо"
02.01.2017 18:27 — Новости Спорта | БелаПАН
Брест, 2 января. Брестское "Динамо" 2 января объявило о подписании контракта с 17-летним ганским полузащитником Саливом Бабаво. С футболистом заключен контракт на три года.
В минувшем сезоне Бабаво выступал за клуб высшей лиги чемпионата Ганы "Секонди Хассаком". Салив — четвертый новичок брестского клуба в этом межсезонье, до этого игроками "Динамо" стали 21-летний Дмитрий Борисов, 24-летний Дмитрий Алисейко и 25-летний Андрей Лебедев.
В "Динамо" Бабаво стал восьмым легионером и четвертым представителем Ганы наряду с Джоэлем Фамейе, Латифом Амаду и Диксоном Афоаквой. Цвета брестского клуба также защищают представитель Кот-д`Ивуара Идрисса Куяте, Андриан Аврамия из Румынии, аргентинец Леандро Торрес и Джахонгир Эргашев из Таджикистана.
Алесь Левчук, БелаПАН.
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Брест, 2 января. Брестское "Динамо" 2 января объявило о подписании контракта с 17-летним ганским полузащитником Саливом Бабаво. С футболистом заключен контракт на три...
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