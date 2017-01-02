﻿ «Сент-Луис» – «Чикаго». Матч «Зимней классики» посетили 46 тысяч зрителей. 21.by
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«Сент-Луис» – «Чикаго». Матч «Зимней классики» посетили 46 тысяч зрителей

03.01.2017 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стала известна посещаемость матча традиционной «Зимней классики», в которой сыграют «Сент-Луис» и «Чикаго».

Игра проходит на стадионе бейсбольного клуба «Кардиналс» Busch Stadium вместимостью 47 тысяч зрителей.

На хоккейный матч официально пришли 46,556 зрителей.

«Сент-Луис» – «Чикаго». Матч «Зимней классики» посетили 46 тысяч зрителей

 
 
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Стала известна посещаемость матча традиционной «Зимней классики», в которой сыграют «Сент-Луис» и «Чикаго».

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