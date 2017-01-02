﻿ Дания (U-20) – Россия (U-20). Павел Карнаухов забросил вторую шайбу на турнире и набрал третье очко. 21.by
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Дания (U-20) – Россия (U-20). Павел Карнаухов забросил вторую шайбу на турнире и набрал третье очко

03.01.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий Павел Карнаухов, отказавшийся от выступлений за сборную своей страны, забросил шайбу в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

Карнаухов поразил ворота молодежной сборной Дании на 47-й минуте, забросив третью шайбу своей команды. В итоге, молодежная сборная России одержала победу 4:0.

Отметим, что это вторая шайба Карнаухова на турнире: в игре группового этапа он поразил ворота сборной Латвии (Россия одержала победу 9:1). Кроме того, Павел ассистировал Денису Гурьянову при взятии ворот сборной Словакии, ставшим в итоге победным (матч закончился со счетом 2:0).

Напомним, Карнаухов родился в Минске, но отказался выступать за сборную Беларуси, приняв российское спортивное гражданство.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский нападающий Павел Карнаухов, отказавшийся от выступлений за сборную своей страны, забросил шайбу в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

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