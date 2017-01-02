﻿ Луис Суарес больше всех забил мячей и сделал голевых передач среди игроков топ-5 лиг в 2016 году. 21.by
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Луис Суарес больше всех забил мячей и сделал голевых передач среди игроков топ-5 лиг в 2016 году

03.01.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Барселоны» Луис Суарес занял первое место по числу голов и результативных передач среди футболистов пяти ведущих европейских чемпионатов в минувшем календарном году.

В 2016 году на счету уругвайца в матчах чемпионата Испании 37 мячей и 17 голевых передач.

Златан Ибрагимович за этот период забил за «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» 35 голов.

Лионель Месси, одноклубник Суареса, наколотил 32 мяча и отдал 15 голевых пасов.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду забил 31 гол, на счету полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета 15 результативных передач.

В голосовании за «Золотой мяч»-2016 Суарес занял 4-е место.

 
 
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Форвард «Барселоны» Луис Суарес занял первое место по числу голов и результативных передач среди футболистов пяти ведущих европейских чемпионатов в минувшем...

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