Форвард «Барселоны» Луис Суарес занял первое место по числу голов и результативных передач среди футболистов пяти ведущих европейских чемпионатов в минувшем календарном году.

В 2016 году на счету уругвайца в матчах чемпионата Испании 37 мячей и 17 голевых передач.

Златан Ибрагимович за этот период забил за «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» 35 голов.

Лионель Месси, одноклубник Суареса, наколотил 32 мяча и отдал 15 голевых пасов.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду забил 31 гол, на счету полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета 15 результативных передач.

В голосовании за «Золотой мяч»-2016 Суарес занял 4-е место.